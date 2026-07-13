L’attaccante Lorenzo Didio è ufficialmente un giocatore della Maceratese. Dopo un lungo corteggiamento, il direttore sportivo ha concluso l’affare con l’Atletico Ascoli, puntando anche sulla voglia del giocatore di trovare spazio in una nuova squadra. Didio ha già segnato i primi gol con i biancorossi, commentando che il supporto di piazza e tifoseria rappresenta un grande orgoglio.

Il serrato corteggiamento ha dato i suoi frutti: l’attaccante Lorenzo Didio è il centravanti della Maceratese. Il direttore sportivo Giulio Spadoni ha così chiuso la lunga trattativa con l’Atletico Ascoli facendo forza anche sulla volontà del giocatore smanioso di trovare una società dove possa mettersi in mostra. Il neo centravanti della Maceratese, classe 2004, muove i primi passi nella scuola calcio della Virtus Ortona, poi approda nel settore giovanile del Pescara. Nel 2023 si trasferisce al Rimini, dove a 19 anni debutta tra i professionisti in C. Nella seconda parte della stagione passa al Sora, mettendosi subito in evidenza con 6 reti nel girone di ritorno del campionato di Serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Maceratese trova i gol del bomber Didio: "Piazza e tifoseria importanti: che orgoglio"

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