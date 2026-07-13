la lube deve competere su tutti i fronti

Jackson Howe, centrale canadese nato nel 1998, sarà probabilmente l’ultimo acquisto della squadra in vista della stagione. La formazione dovrà affrontare competizioni su più fronti e si prepara ad integrare il nuovo giocatore nel roster. La firma del contratto sembra imminente, anche se non ancora ufficializzata. Howe si unisce così al gruppo, che si sta rafforzando per le molte sfide previste nel prossimo campionato.

Jackson Howe, centrale canadese classe 1998, sarà quasi sicuramente l’ultimo acquisto della Lube sul mercato e in previsione della stagione 2026-2027. Rimane giusto la possibilità che il baby Duflos-Rossi venga girato in prestito (lo chiede Cisterna ad esempio), ma di sicuro Howe è il primo colpo della nuova era con Podrascanin direttore sportivo di Civitanova. L’atleta ex Luneburg, che per la prima volta si cimenterà con la SuperLega, si è raccontato all’ufficio stampa del club biancorosso. "Ogni campionato mi ha aiutato a crescere in modo diverso – le sue prime parole – in Canada ho costruito basi solide di gioco e ho compreso cosa significhi rappresentare la propria terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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