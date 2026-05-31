arrivano soddisfazioni su tutti i fronti di gara

La squadra di calcio giovanile ha ottenuto risultati positivi in più categorie questa settimana. Gli Allievi sono scesi in campo in due partite diverse, affrontando gare contro il tempo. La formazione è stata guidata dai direttori sportivi, che hanno supervisionato le partite e le attività di allenamento. La settimana si è conclusa con esiti soddisfacenti per le squadre impegnate in queste competizioni.

Settimana ricca di soddisfazioni per la Scd Alma Juventus Fano. Gli arancio-aragosta hanno iniziato con la categoria Allievi, impegnata su due fronti distinti nelle gare contro il tempo sotto la guida dei diesse Filippo Beltrami e Gabriele Gorini. Nella cronoscalata laziale di Fumone, in provincia di Frosinone, i giovani portacolori fanesi hanno affrontato un percorso di 4,6. Pietro Brancati ha terminato la sua prova in 12’30" conquistando la 24ª posizione, precedendo in graduatoria generale il compagno di società Simone Ringhini giunto 32° col suo 12’46". A Romanengo, nel cremonese, i due rappresentanti del sodalizio del presidente Graziano Vitali erano invece alle prese con un tracciato tecnico e veloce di 13 km. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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