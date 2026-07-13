La lezione dei pini di Fregene

Notizia in breve

Nella Pineta monumentale di Fregene sono stati abbattuti 40 pini a causa di un rischio di crollo imminente. L’intervento è stato eseguito in modo urgente per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa dopo verifiche tecniche che hanno evidenziato la condizione precaria degli alberi. L’area interessata si trova lungo il litorale e l’abbattimento riguarda piante ritenute pericolose per le persone e le strutture circostanti. Non sono stati riportati altri incidenti legati a questa situazione.