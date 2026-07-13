La lezione dei pini di Fregene
Nella Pineta monumentale di Fregene sono stati abbattuti 40 pini a causa di un rischio di crollo imminente. L’intervento è stato eseguito in modo urgente per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa dopo verifiche tecniche che hanno evidenziato la condizione precaria degli alberi. L’area interessata si trova lungo il litorale e l’abbattimento riguarda piante ritenute pericolose per le persone e le strutture circostanti. Non sono stati riportati altri incidenti legati a questa situazione.
Fiumicino, 13 luglio 2026 – C’è una notizia cronaca che in queste ore stringe il cuore a chiunque ami il litorale: nella Pineta monumentale di Fregene è scattato l’abbattimento d’urgenza per 40 pini a rischio crollo imminente ( leggi qui ). Alberi storici, giganti verdi piegati dal tempo e dalle malattie, diventati un pericolo letale per l’incolumità pubblica. Di fronte a perizie che non lasciano spazio a dubbi, l’Amministrazione comunale è dovuta intervenire con un’ordinanza drastica per blindare l’area ed evitare tragedie.?Quando un simbolo identitario come la Pineta di Fregene perde i suoi pezzi, la tentazione immediata è quella di cercare un colpevole, di puntare il dito, di gridare allo scandalo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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Si parla di: Fregene, 40 pini a rischio cedimento: scatta l’abbattimento urgente; Pineta di Fregene, Costa: Abbattimenti necessari per tutelare la sicurezza dei cittadini.