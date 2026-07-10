Fregene 40 pini a rischio crollo | scatta l’abbattimento nella Pineta monumentale

Da ilfaroonline.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella Pineta monumentale di Fregene, quaranta pini saranno abbattuti a causa del rischio di crollo. La decisione è stata presa con un’ordinanza firmata dal sindaco, in seguito alle verifiche tecniche condotte nelle zone designate come “B” e “C”. Le operazioni di abbattimento sono state avviate per prevenire eventuali incidenti legati al cedimento degli alberi.

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Fiumicino, 10 luglio 2026 – Quaranta pini della Pineta monumentale di Fregene saranno abbattuti a causa dell’elevato rischio di cedimento. Lo stabilisce un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco di Fiumicino Mario Baccini, dopo le verifiche tecniche effettuate nei settori “B” e “C” dell’area verde. Secondo quanto riportato nel provvedimento, le alberature, tutte appartenenti alla specie Pinus pinea, sono state collocate nella classe di cedimento “D”, corrispondente a una propensione estrema al cedimento. Una condizione che, secondo le perizie, rende necessario procedere immediatamente alla loro rimozione per tutelare la pubblica e privata incolumità. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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