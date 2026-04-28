Ostia allarme spiagge chiuse | Rischiamo la fuga dei bagnanti verso Fregene e Fiumicino

Ostia, 28 aprile 2026 – Alla vigilia dell’avvio della stagione balneare, sul litorale di Ostia si segnalano segnali di preoccupazione per la possibile chiusura di alcune spiagge. Le autorità stanno monitorando la situazione in seguito a problemi legati alla qualità delle acque e alla gestione delle spiagge pubbliche. Si teme che la chiusura di alcune zone possa portare i bagnanti a spostarsi verso altre località come Fregene e Fiumicino.

Ostia, 28 aprile 2026 – Alla vigilia dell’avvio della stagione balneare, sul litorale di Ostia c’è “preoccupazione”, per il rischio di disaffezione se non di “fuga” di bagnanti e clienti verso altri lidi vicini come Fregene o Fiumicino, tra gli operatori economici, le categorie del commercio e gli imprenditori balneari, e per le ricadute negative potenziali sul lavoro e sull’indotto. Non aiuta infatti il clima di incertezza legato al fatto che diverse strutture balneari sono ancora in attesa del permesso per l’apertura mentre altre sono da tempo chiuse o inutilizzabili dopo le problematiche legate all’erosione od ai sequestri disposti dalla Procura.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ostia, Fiumicino e Fregene blindate nel weekend del 25 aprile: 8 arrestiOstia, 28 aprile 2026 – Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con le festività del 25 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Roma... Sanremo: sblocca il litorale, tornano i bagnanti sulle spiaggeSanremo recupera la balneabilità in diversi tratti del litorale cittadino grazie a un recente decreto della Regione Liguria che ridisegna le aree di... Una raccolta di contenuti Ostia, allarme spiagge chiuse: Rischiamo la fuga dei bagnanti verso Fregene e FiumicinoPochi stabilimenti pronti, posti di lavoro a rischio e timori per uno spostamento della clientela verso altri lidi ... ilfaroonline.it Ostia, chiude Bahia un’altra spiaggia libera attrezzata: estate sempre più difficile sul litoraleOstia, chiude anche la spiaggia libera attrezzata Bahia: meno servizi sul mare e nuova estate complicata per residenti e turisti ... romait.it