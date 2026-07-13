La lettera di Trump sulla ripresa della guerra all’Iran | Bombe su sito nucleare Verso il blocco di Hormuz Teheran | Colpita nave Usa ostile – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l'Iran nello Stretto di Hormuz, l’11 luglio. Il Comando centrale americano ha riferito di aver colpito forze iraniane ritenute responsabili di un attacco a una nave mercantile. Intanto, una nave statunitense sarebbe stata colpita da un attacco ostile. In una lettera, un esponente statunitense ha richiesto l’uso di bombe su un sito nucleare iraniano. La tensione tra i due paesi si alza con il possibile blocco dello stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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