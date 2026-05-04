Trump stufo dello stallo | Accordo a breve o bombe L’Iran | Nave Usa colpita da due missili a Hormuz ma Washington nega – La diretta

Nelle ultime ore, si sono verificati due eventi nel Golfo: una petroliera nello Stretto di Hormuz è stata colpita da proiettili non identificati, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che si aspetta un accordo in tempi brevi o, in alternativa, azioni militari. Nel frattempo, l’Iran ha negato che una nave statunitense sia stata raggiunta da due missili. La situazione resta tesa e sotto osservazione.

Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz subito dopo l’annuncio di Donald Trump sulle navi bloccate nel Golfo da liberare. Trump ha fornito pochi dettagli sul piano, che a suo dire sarebbe iniziato oggi 4 maggio per aiutare le navi e i loro equipaggi rimasti “intrappolati” con scorte di cibo e altri rifornimenti in esaurimento. «Abbiamo detto a questi Paesi che guideremo le loro navi in??sicurezza fuori da queste vie d’acqua ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e abilmente le loro attività», ha dichiarato Trump in un post sul suo sito Truth Social. Centinaia di navi e fino a 20 mila marittimi non sono riusciti ad attraversare lo stretto durante il conflitto, secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale.🔗 Leggi su Open.online

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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