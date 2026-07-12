Juventus domani ufficialmente al via la stagione 2026 27 | i primi bianconeri arrivano alla Continassa – VIDEO

Domani inizia ufficialmente la stagione 202627 della Juventus. I primi giocatori si sono presentati alla Continassa, dove si svolgono le visite mediche e i primi allenamenti. La squadra si è radunata al JTC e le attività saranno visibili ai tifosi. L’estate calcistica entra nel vivo con le sessioni preparatorie, che proseguiranno nei prossimi giorni.

di Luca Fioretti I bianconeri si ritrovano al JTC per l’inizio del raduno: da domani visite mediche e i primi allenamenti sotto gli occhi dei tifosi. L’estate entra ufficialmente nel vivo anche in casa bianconera. Si riaprono le porte della Continassa per la Juventus, pronta a dare il via alla nuova stagione calcistica 202627. Per i calciatori della prima squadra è tempo di rimettersi al lavoro e concentrarsi sui primi fondamentali passaggi della preparazione estiva agli ordini dello staff tecnico. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO https:www.instagram.comreelDas6gwrs7DS?igsh=b3ppeWZ5dDJyOTdj Il programma ufficiale prevede un intenso ritrovo al JTC per i giocatori bianconeri, che da domani cominciano ufficialmente la stagione 202627 tra visite mediche e primi allenamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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