Un inviato di una trasmissione televisiva è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto la rickettsiosi, una malattia trasmessa da zecche africane durante un viaggio nel Sudafrica. L’uomo ha riferito di aver avuto febbre alta e brividi, con sudore e tremori. È stato curato da un’infettivologa che ha diagnosticato la malattia, evitando complicazioni più gravi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze a lungo termine.

L'inviato della trasmissione Mediaset è finito in ospedale dopo aver contratto la rickettsiosi di ritorno dal Sudafrica: “Grazie ai medici: avevo sudore e tremori, poi un’infettivologa ha capito tutto”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - La iena Stefano Corti punta da zecca africana: “Brividi e febbre alta, poteva andare molto peggio”

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