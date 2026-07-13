La iena Stefano Corti punta da zecca africana | Brividi e febbre alta poteva andare molto peggio

Da milano.repubblica.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un inviato di una trasmissione televisiva è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto la rickettsiosi, una malattia trasmessa da zecche africane durante un viaggio nel Sudafrica. L’uomo ha riferito di aver avuto febbre alta e brividi, con sudore e tremori. È stato curato da un’infettivologa che ha diagnosticato la malattia, evitando complicazioni più gravi. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze a lungo termine.

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L'inviato della trasmissione Mediaset è finito in ospedale dopo aver contratto la rickettsiosi di ritorno dal Sudafrica: “Grazie ai medici: avevo sudore e tremori, poi un’infettivologa ha capito tutto”. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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