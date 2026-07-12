Un inviato delle Iene è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto una zecca africana durante un viaggio in Africa. Dopo il ritorno, ha iniziato a soffrire di dolori, nausea e febbre che ha raggiunto i 39,5°C. I medici hanno diagnosticato il morso della zecca, non la malaria, come inizialmente si era pensato.

Pensava di aver contratto la malaria, invece è finito in ospedale, pochi giorni dopo essere tornato da un viaggio in Africa, per il morso di una zecca. Brutta disavventura per l’inviato delle Iene Stefano Corti che l’ha raccontata attraverso due storie sulla sua pagina Instagram. «Bene ma non benissimo, sono stato morso da una zecca africana. Dolori, nausee e febbre fino a 39,5», scrive sui social. L’episodio gli ha provocato un’infezione, la rickettsiosi, trasmessa all’uomo tramite il morso di artropodi infetti. L’inviato, milanese 40 anni, pubblica l’immagine della lesione sulla gamba e di una foto che lo ritrae nel letto d'ospedale con una flebo attaccata. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - L’inviato delle Iene Stefano Corti punto da una zecca africana: «Dolori, nausee e febbre fino a 39,5, non sottovalutate i sintomi»

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