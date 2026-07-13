La guerra tecnologica e i dettagli imprevedibili come la fauna selvatica

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le operazioni militari, i droni dipendono da fibre ottiche per la trasmissione dei dati. Tuttavia, la presenza di animali selvatici nelle aree di intervento ha causato interruzioni e danni alle attrezzature. Questi incidenti hanno rallentato le attività e richiesto interventi di riparazione. La fauna locale si inserisce così tra i fattori imprevisti che complicano le operazioni tecnologiche in zone di conflitto.

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La guerra tecnologica si combatte anche nei dettagli più imprevedibili. Dalle fibre ottiche utilizzate dai droni ai problemi causati dalla fauna selvatica: il racconto. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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