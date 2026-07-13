Durante le operazioni militari, i droni dipendono da fibre ottiche per la trasmissione dei dati. Tuttavia, la presenza di animali selvatici nelle aree di intervento ha causato interruzioni e danni alle attrezzature. Questi incidenti hanno rallentato le attività e richiesto interventi di riparazione. La fauna locale si inserisce così tra i fattori imprevisti che complicano le operazioni tecnologiche in zone di conflitto.

La guerra tecnologica si combatte anche nei dettagli più imprevedibili. Dalle fibre ottiche utilizzate dai droni ai problemi causati dalla fauna selvatica: il racconto. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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La guerra tecnologica e i dettagli imprevedibili come la fauna selvatica

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