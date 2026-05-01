Il 1 maggio sono stati installati nuovi cartelli stradali nelle colline di Ozzano per segnalare la presenza di fauna selvatica. Questi segnali sono stati posizionati nelle aree del Parco dei Gessi e indicano la presenza di specie come tassi e istrici. L’obiettivo è avvisare gli automobilisti della presenza di animali lungo le strade, al fine di ridurre i rischi di incidenti e tutelare la fauna locale.

? Cosa sapere Nuovi cartelli per la fauna installati il 1 maggio nelle colline di Ozzano.. L'intervento protegge specie come tassi e istrici nelle aree del Parco dei Gessi.. Il primo maggio 2026 segna l’inizio di una nuova fase di tutela per la fauna selvatica nelle colline di Ozzano, dove i primi cartelli stradali specifici sono stati installati per proteggere ricci, lepri, ramarri e daini dai rischi legati al traffico. L’intervento, che ha interessato le aree del Parco dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, nasce dalla necessità di arginare gli incidenti causati dalla velocità di automobilisti e motociclisti lungo i percorsi che attraversano il cuore naturale della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ozzano, nuovi cartelli stradali per proteggere la fauna selvatica

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