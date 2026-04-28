Negli ultimi mesi, diversi avvelenamenti con esche letali sono stati segnalati nella regione Abruzzo, interessando specie come lupi, volpi, cervi e orsi. Questi episodi hanno causato la morte di alcuni animali selvatici, suscitando preoccupazioni tra gli esperti e le autorità locali. Le autorità stanno indagando per identificare le cause e i responsabili di questi atti che colpiscono la fauna del territorio.

? Cosa sapere Avvelenamenti con esche letali uccidono lupi, volpi, cervi e orsi nel territorio abruzzese.. Il conflitto tra allevatori e parchi richiede rimborsi rapidi e nuove unità antiveleno.. La morte di lupi, volpi, poiane, cervi e orsi attraverso l’uso di esche avvelenate mette in crisi il modello di sviluppo delle aree interne dell’Abruzzo, trasformando la promessa di rinascita dei parchi in una ferita aperta che colpisce la biodiversità regionale. Il territorio abruzzese, che ha costruito la propria identità mondiale sulla conservazione della fauna selvatica, si trova oggi a fronteggiare una realtà drammatica: carcasse di animali che rappresentano il simbolo della regione diventano il segno di un conflitto non risolto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avvelenamenti in Abruzzo: la fauna selvatica è sotto attacco

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