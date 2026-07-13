la guerra ibrida russa in italia non passa soltanto dalle spie

Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver venduto informazioni riservate a funzionari russi. L’inchiesta giudiziaria, ancora in corso, si concentra su questa vicenda e sul possibile coinvolgimento di funzionari russi. La notizia evidenzia un episodio di spionaggio che si inserisce nel quadro di attività di guerra ibrida condotte da Mosca in Italia.

L’inchiesta giudiziaria che ha recentemente portato agli arresti domiciliari due ex agenti dei servizi segreti italiani, accusati di aver venduto informazioni riservate a funzionari russi, contiene un dettaglio che pesa più di qualunque commento. Tra i dati che sarebbero stati consegnati all’intelligence di Mosca non c’erano soltanto i segreti dell’industria della difesa o i piani di riarmo europei. C’erano nomi, fotografie e numeri di telefono di una funzionaria dell’Aise (il nostro servizio segreto per l’estero) impegnata nel controspionaggio e di alcuni agenti operativi del Ros dei Carabinieri. Non un piano astratto da copiare, ma persone in carne e ossa da esporre al pericolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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