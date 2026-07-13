La guerra ibrida russa in Italia non passa soltanto dalle spie

Da linkiesta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver venduto informazioni riservate a funzionari russi. L’inchiesta giudiziaria, ancora in corso, si concentra su questa vicenda e sul possibile coinvolgimento di funzionari russi. La notizia evidenzia un episodio di spionaggio che si inserisce nel quadro di attività di guerra ibrida condotte da Mosca in Italia.

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L’inchiesta giudiziaria che ha recentemente portato agli arresti domiciliari due ex agenti dei servizi segreti italiani, accusati di aver venduto informazioni riservate a funzionari russi, contiene un dettaglio che pesa più di qualunque commento. Tra i dati che sarebbero stati consegnati all’intelligence di Mosca non c’erano soltanto i segreti dell’industria della difesa o i piani di riarmo europei. C’erano nomi, fotografie e numeri di telefono di una funzionaria dell’Aise (il nostro servizio segreto per l’estero) impegnata nel controspionaggio e di alcuni agenti operativi del Ros dei Carabinieri. Non un piano astratto da copiare, ma persone in carne e ossa da esporre al pericolo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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