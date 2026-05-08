L’ateneo delle spie Così Mosca forma hacker e operatori della guerra ibrida

L’università tecnica statale Bauman, fondata quasi 200 anni fa, è considerata un punto di riferimento in Russia nel campo della scienza e della tecnologia. Negli ultimi anni, questa istituzione ha ampliato la sua attività formando operatori specializzati in cyber sicurezza, hacker e professionisti coinvolti in operazioni di guerra informatica. La sua reputazione si lega anche alla formazione di figure che operano nel settore delle tecniche di guerra ibrida e spionaggio digitale.

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L’università tecnica statale Bauman è da quasi due secoli uno dei simboli dell’eccellenza scientifica russa. Fondata nel 1830 e considerata l’equivalente moscovita del Mit, forma ingegneri, informatici, specialisti dell’aerospazio e tecnici destinati all’industria strategica. Secondo le ricostruzioni di una nuova inchiesta internazionale, il polo universitario di Bauman sarebbe anche l’epicentro del reclutamento e dell’addestramento per il Gru, l’intelligence militare russa. L’inchiesta. Il cuore dell’indagine è il Dipartimento 4 del Centro di addestramento militare della Bauman, denominato “Special Training”, scuola d’élite per futuri ufficiali, hacker e operatori della guerra ibrida.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’ateneo delle spie. Così Mosca forma hacker e operatori della guerra ibrida Notizie correlate Leggi anche: Pace in Ucraina, il parere delle spie: “Mosca finge di trattare per ottenere un allentamento delle sanzioni” Iran, i pasdaran e la guerra delle spie: chi provano a reclutareDue episodi raccontano il divario tra i servizi segreti israeliani e quelli iraniani. Contenuti e approfondimenti Pace in Ucraina, il parere delle spie: Mosca finge di trattare per ottenere un allentamento delle sanzioniAlla pace in Ucraina non ci credono nemmeno le spie. Il terzo round di colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti – con l’inviato speciale, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner ... ilfattoquotidiano.it Mosca: 'Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo'. Zelensky domenica da TrumpUn viaggio oltreoceano mentre la diplomazia corre contro il tempo. Volodymyr Zelensky incontrerà domenica Donald Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida, per discutere nuove proposte di pace ... ansa.it