La guerra di Putin passa dal Giappone | la caccia ai microchip per missili e droni

Le autorità giapponesi hanno sequestrato un carico di microchip destinati a equipaggiare missili e droni, sospettati di essere destinati a un utilizzo militare in Russia. L’operazione si è svolta dopo indagini su traffici di componenti elettronici tra paesi asiatici e regioni coinvolte nel conflitto ucraino. I microchip, originariamente prodotti per applicazioni civili, sono stati intercettati prima di raggiungere i loro destinatari. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

L a guerra in Ucraina passa anche attraverso circuiti commerciali, intermediari e componenti elettronici nati per applicazioni civili. Secondo un’inchiesta pubblicata ieri dal New York Times, Mosca avrebbe rafforzato in Giappone una rete incaricata di reperire tecnologie utilizzabili dall’industria militare russa, sfruttando coperture diplomatiche e commerciali e facendo transitare le merci attraverso Paesi terzi. La ricostruzione del quotidiano americano si basa sulle dichiarazioni di funzionari appartenenti a cinque servizi d’intelligence occidentali. Le informazioni, dunque, rappresentano valutazioni attribuite a queste agenzie e non risultano accompagnate, almeno pubblicamente, da incriminazioni o provvedimenti giudiziari giapponesi contro tutte le persone indicate nell’inchiesta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La Guerra Russo-giapponese - Il viaggio fatale verso Tsushima

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