Dopo un attacco con missili e droni contro Kiev, l'ex presidente americano ha dichiarato che il presidente russo sente la pressione e desidera concludere il conflitto. Ha aggiunto che la questione sarà discussa durante la riunione della NATO. La giornata è stata segnata da un incremento di attacchi sulla capitale ucraina, con i mezzi militari russi coinvolti nel lancio di missili e droni.

Roma, 6 lug. (AdnkronosDpa) - Il presidente russo Vladimir Putin "sente la pressione. Vuole finire la guerra". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, rispondendo a una domanda nello Studio Ovale sul colloquio tra i due leader avvenuto sabato, all'indomani del pesante attacco contro Kiev. "Stiamo parlando e vediamo se riusciamo a farla finire ", ha aggiunto, spiegando che approfondirà la questione al summit Nato di Ankara. Intanto un nuovo attacco della Russia sull'Ucraina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio ha provocato almeno 15 e oltre 60 feriti, tra cui 2 bambini. Sono stati colpiti almeno 34 siti di Kiev, dieci dei quali lasciando pesanti danni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Ucraina, Trump: "Putin vuole finire guerra, ne parleremo alla Nato". Ondata di missili e droni su Kiev

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