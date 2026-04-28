Nuovi satelliti ESA pronti al lancio | l’occhio tecnologico contro il clima

In Guiana Francese, si stanno preparando i satelliti MTG-I2, Sentinel-3C e FLEX, sviluppati da Thales Alenia Space, in vista del lancio. Questi satelliti fanno parte di nuovi programmi dell’Agenzia Spaziale Europea e sono destinati a migliorare le capacità di monitoraggio ambientale e climatico. Il lancio rappresenta un passo importante per le attività di osservazione della Terra e la raccolta di dati utili a studi sul clima.

? Cosa sapere Thales Alenia Space prepara i satelliti MTG-I2, Sentinel-3C e FLEX per il lancio in Guiana Francese.. I nuovi strumenti monitoreranno fenomeni meteorologici estremi e dinamiche oceaniche entro la fine dell'anno.. A Cannes, a pochi metri dalle acque turchesi della Croisette, tre nuovi satelliti per l’osservazione della Terra attendono il carico finale nei laboratori di Thales Alenia Space prima di essere spediti verso gli spazioporti per il lancio orbitale. Il complesso tecnologico che ospita la camera bianca rappresenta l’ultimo approdo per i dispositivi destinati alle missioni dell’Agenzia spaziale europea. In questo ambiente immacolato, protetto da ogni possibile contaminazione esterna, si prepara il passaggio dei satelliti MTG-I2, Sentinel-3C e FLEX.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi satelliti ESA pronti al lancio: l’occhio tecnologico contro il clima Notizie correlate Abruzzo e ESA insieme: satelliti per salvare il Parco NazionaleIl Governatore dell'Abruzzo visita l'ESA: un accordo per proteggere il territorio con i satelliti Oggi, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco... ESA e Canada: scudo tecnologico per proteggere i dati spazialiL’Agenzia Spaziale Europea e il Canada hanno siglato un accordo fondamentale per la sicurezza delle informazioni durante il 41° Space Symposium a...