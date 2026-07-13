Durante una trasmissione televisiva, un esponente politico ha commentato l’ipotesi di inserire i reati di omofobia e islamofobia nel codice penale, affermando di essere contrario a usare il diritto penale come strumento di educazione sociale. In un altro passaggio, ha commentato con una frase ritenuta goliardica sulla morte di un intellettuale, dicendo: “E’ morto? Ci fa piacere”, poi chiarendo il suo intento.

Gaffe di Roberto Vannacci su Antonio Gramsci durante la puntata di ‘In onda’, su La7, lunedì. In merito all’ipotesi di omofobia e islamofobia come reati il leader di Futuro Nazionale si dice contrario” alla procedura gramsciana di trasformare il diritto penale in uno strumento di educazione della società”. Dopo essere stato contraddetto dal conduttore Luca Telese, che afferma. “Gramsci non c’entra nulla, è morto durate il fascismo in carcere”, Vannacci commenta: “ Ci fa piacere “. Alla reazione dell’altra conduttrice Marianna D’Aprile che esclama “Come scusi ci fa piacere?, ” l’ex generale precisa: “ Mi fa piacere che ci abbia ricordato un fatto storico “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La gaffe di Vannacci su Gramsci: “E’ morto? Ci fa piacere”. Poi il chiarimento

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