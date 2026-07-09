Durante la puntata di questa sera, un concorrente ha commesso una gaffe riferendosi a Don Matteo, poi ha recuperato commentando con Martina Miliddi: “Ci piace sempre”. La trasmissione ha visto momenti di tensione e ironia, con l’atmosfera che si è mantenuta vivace dall’inizio. La puntata si è conclusa con diverse sorprese e senza ulteriori errori da parte dei partecipanti.

Che puntata incredibile quella di stasera ad Affari Tuoi. Atmosfera delle grandi occasioni, emozioni a non finire e una scia di ironia che ha contagiato lo studio fin dai primi minuti. Direttamente da Gubbio è arrivata Deborah, definita ironicamente una delle “poche superstiti” della cittadina umbra visto che, da quando girano Don Matteo, lì c’è un morto a settimana. Una grande gaffe da parte di Stefano De Martino, visto che la fiction di Rai1 ha trasferito il suo set in quel di Spoleto da qualche stagione a questa parte. Accanto a lei, a fare da scudo contro i tiri mancini del Dottore, il marito Giordano, un solido operaio pronto a tutto pur di sostenere la sua dolce metà in questa scalata verso la fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, gaffe di De Martino su Don Matteo poi recupera con Martina Miliddi: “Ci piace sempre”

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Affari tuoi, puntata memorabile per Stefano De Martino: risate e gaffe

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