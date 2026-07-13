La Francia va a fuoco | inferno nella foresta di Fontainebleau Per le autorità parigine il rogo è di proporzioni eccezionali e per essere domato serviranno una o due settimane

Da lanotiziagiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, da ieri sera. Le autorità hanno stimato che per domarlo potrebbero essere necessarie una o due settimane. Le fiamme stanno causando evacuazioni e sono state dichiarate “di proporzioni eccezionali”, richiedendo interventi di emergenza e numerose squadre di vigili del fuoco. Le condizioni meteorologiche avverse e il vento complicano le operazioni di spegnimento.

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La Francia brucia. No, non è un modo di dire, ma è proprio quello che sta accadendo nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi, dove dalla scorsa notte è in corso un incendio di “proporzioni eccezionali”. Un rogo che, secondo quanto riferiscono le autorità francesi, ha richiesto un dispiegamento di risorse senza precedenti nella regione dell’Île-de-France, dove il traffico ferroviario è stato interrotto. Le immagini diffuse sui social mostrano un’enorme colonna di fumo che si alza dalla foresta ed è visibile fino a 20 chilometri di distanza. Per tentare di domare le fiamme, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agricoltori, che hanno agganciato cisterne d’acqua ai propri trattori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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