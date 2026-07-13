Francia maxi incendio nella foresta di Fontainebleau | in fiamme 800 ettari Rogo di dimensioni eccezionali

Notizia in breve

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella foresta di Fontainebleau, a circa 60 chilometri da Parigi, coinvolgendo circa 800 ettari di terreno. L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio e ha richiesto l'intervento di squadre di vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un’area di dimensioni eccezionali, rendendo necessario l’uso di mezzi aerei e di numerosi operatori sul territorio. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o evacuazioni.