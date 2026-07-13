Francia maxi incendio nella foresta di Fontainebleau | in fiamme 800 ettari Rogo di dimensioni eccezionali
Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella foresta di Fontainebleau, a circa 60 chilometri da Parigi, coinvolgendo circa 800 ettari di terreno. L'incendio è scoppiato nel primo pomeriggio e ha richiesto l'intervento di squadre di vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un’area di dimensioni eccezionali, rendendo necessario l’uso di mezzi aerei e di numerosi operatori sul territorio. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o evacuazioni.
Un maxi incendio a 60 chilometri da Parigi. È scoppiato ieri pomeriggio nella foresta di Fontainebleau, a sud-est della capitale: circa 800 ettari in fiamme. Un rogo di “dimensioni eccezionali”, come lo ha definito il sottoprefetto Yannis Bouzar, per il quale sono stati impiegati mezzi eccezionali: l'impiego di aerei antincendio nella regione parigina è "una novità assoluta", ha spiegato il tenente colonnello Eric Brocardi, portavoce della federazione nazionale dei Vigili del fuoco di Francia. L’Europa è ancora in fiamme, dopo la strage di turisti in Andalusia. Il fumo sulla foresta di Fontainebleau è visibile a 20 chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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