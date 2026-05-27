Prende fuoco un camion frigo intervento nella notte dei vigili del fuoco | domato il rogo

Nella notte tra martedì e mercoledì, un incendio ha coinvolto un camion frigorifero. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno domato il rogo. Non sono stati segnalati feriti.

Vigili del Fuoco in azione nella notte tra martedì e mercoledì per un incendio che ha attinto un camion frigorifero. Intorno alle ore 4.30, due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Cesena e Savignano sono intervenute a Cesena, sul raccordo tra la E45 e la Secante, a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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