La Fivizzanese prende forma con Pangallo Gentile eVegnuti
La Fivizzanese ha annunciato l’ingaggio di tre nuovi giocatori, Pangallo, Gentile e Vegnuti. La squadra si sta rafforzando in vista della prossima stagione in Prima categoria. Il direttore sportivo ha confermato che il mercato è ancora aperto e che si stanno valutando ulteriori interventi. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli contrattuali o sulle tempistiche di completamento del roster. La società continua a lavorare per completare l’organico prima dell’avvio dei campionati.
La Fivizzanese continua a costruire la propria intelaiatura in vista della nuova stagione che la vede protagonista sul palco della Prima categoria. Il direttore sportivo Nicolò Valentini procede senza clamore, mattone dopo mattone, consapevole che la coperta, soprattutto nel reparto offensivo, è ancora corta. L’organico prende forma, ma per completare il mosaico mancano ancora gli uomini destinati a fare la differenza negli ultimi 16 metri. Tra gli innesti spicca Samuele Gentile, classe 2005, esterno difensivo proveniente dal San Marco Avenza. Terzino destro naturale, capace però di presidiare entrambe le corsie, rappresenta un investimento di prospettiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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