la fivizzanese prende forma con pangallo gentile evegnuti

Notizia in breve

La Fivizzanese ha annunciato l’ingaggio di tre nuovi giocatori, Pangallo, Gentile e Vegnuti. La squadra si sta rafforzando in vista della prossima stagione in Prima categoria. Il direttore sportivo ha confermato che il mercato è ancora aperto e che si stanno valutando ulteriori interventi. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli contrattuali o sulle tempistiche di completamento del roster. La società continua a lavorare per completare l’organico prima dell’avvio dei campionati.