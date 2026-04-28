Ricerca con il grafene prende forma la retina artificiale liquida

Una ricerca ha mostrato come l’ossido di grafene, usato per la prima volta in campo oftalmico, possa migliorare le prestazioni di una retina artificiale liquida. La sostanza aumenta la sensibilità alla luce in condizioni di scarsa illuminazione e aiuta nel recupero della funzione visiva nelle fasi avanzate di retinite pigmentosa. Lo studio si concentra sull’applicazione di questa tecnologia per trattare problemi visivi gravi.

L’ ossido di grafene, utilizzato per la prima volta in ambito oftalmico, migliora le prestazioni della retina artificiale liquida, aumentando la sensibilità alla luce fioca e favorendo il recupero della funzione visiva negli stadi avanzati di retinite pigmentosa. È quanto emerge dallo studio condotto dall’ Istituto Italiano di Tecnologia e dall’Irccs Azienda Ospedaliera Metropolitana – Policlinico San Martino di Genova. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, segnano un progresso significativo verso lo sviluppo di una retina artificiale liquida di nuova generazione, aprendo la strada alla futura sperimentazione clinica sull’uomo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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