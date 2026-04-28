Ricerca con il grafene prende forma la rela retina artificiale liquida

Una nuova ricerca ha portato all’utilizzo dell’ossido di grafene in campo oftalmico, migliorando le prestazioni delle retine artificiali liquide. Questa sostanza aumenta la sensibilità alla luce in condizioni di scarsa illuminazione e aiuta nel recupero della funzione visiva, in particolare in casi di retinite pigmentosa in stadi avanzati. È la prima volta che l’ossido di grafene viene impiegato in questo settore.

L’ ossido di grafene, utilizzato per la prima volta in ambito oftalmico, migliora le prestazioni della retina artificiale liquida, aumentando la sensibilità alla luce fioca e favorendo il recupero della funzione visiva negli stadi avanzati di retinite pigmentosa. È quanto emerge dallo studio condotto dall’ Istituto Italiano di Tecnologia e dall’Irccs Azienda Ospedaliera Metropolitana – Policlinico San Martino di Genova. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, segnano un progresso significativo verso lo sviluppo di una retina artificiale liquida di nuova generazione, aprendo la strada alla futura sperimentazione clinica sull’uomo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Intelligenza artificiale, la via italiana prende forma: il piano AI4I per industria e impreseL’Intelligenza Artificiale in Italia smette di essere un concetto teorico per diventare uno strumento concreto al servizio delle aziende. Ponti con la Russia, treni con la Cina: così prende forma la strana diplomazia di KimLa Corea del Nord sta puntando su ponti e infrastrutture per rafforzare i suoi rapporti con i suoi due partner strategici: Cina e Russia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I ricercatori pisani che vogliono cambiare la storia dell’AI. Con il grafene; Per il grafene è la volta buona di rivoluzionare il mondo?; Addio disinfettanti? Il grafene ossidato cambia approccio; Con il grafene prende forma la retina artificial­e liquida. I ricercatori pisani che vogliono cambiare la storia dell’AI. Con il grafeneCamGraPhiC fa parte del gruppo britannico 2D Photonics, che ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea per un finanziamento da 211 milioni di euro da ... huffingtonpost.it L’innovazione parla (ancora) italiano?Dalla ricca scommessa decennale sul Grafene alla sfida geopolitica dei chip: di cosa si è parlato alla Pavia Innovation Week. startmag.it In questa puntata di Start parliamo dei dati su TikTok Shop a un anno dal lancio, di una proposta di legge per combattere il rischio di dipendenza emotiva dai chatbot nei giovani e dei 30 milioni per la ricerca Ue stanziati dal Mur, il ministero dell’università e facebook #OpenAI ha lanciato #GPT-Rosalind, IA per la ricerca nelle scienze della vita. Chiamato così in onore della scienziata Rosalind Franklin, è disponibile come anteprima per clienti aziendali selezionati, tra cui Amgen e Moderna. x.com