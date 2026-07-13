La festa di compleanno in rosa di Luna Marì | reunion di famiglia tra torta a cuore e bracciali colorati

Ieri, una famiglia si è riunita in casa per festeggiare il quinto compleanno di una bambina. La festa, incentrata sul colore rosa, ha visto la presenza di genitori e parenti, con una torta a forma di cuore e braccialetti colorati distribuiti ai bambini. La mamma ha organizzato l’evento, che si è svolto tra giochi e pasticceria. La celebrazione si è conclusa con abbracci e momenti di condivisione.

Ieri Luna Marì ha compiuto 5 anni e mamma Belén Rodriguez ha organizzato una festa casalinga. Tra una torta a cuore e degli adorabili braccialetti colorati, il party si è trasformato in una reunion di famiglia all'insegna del total pink. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: LA MIA FIDANZATA CIAMY ORGANIZZA UN PIGIAMA PARTY CON IL NUOVO ARRIVATO DIABLITO E IMPAZZISCO

Notizie e thread social correlati

Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: “Che bella la famiglia unita”Luna Marì ha compiuto cinque anni e la festa è stata condivisa sui social dalla madre, Belen Rodriguez.

Chiara Ferragni, doppia festa di compleanno all’insegna della semplicità: pizza coi colleghi e torta in famigliaChiara Ferragni ha celebrato il suo 39º compleanno con una serie di eventi semplici e familiari.

Temi più discussi: Belen, c’è anche De Martino al compleanno di Luna Marì: Che bella la famiglia unita; Stefano De Martino a casa di Belén per il compleanno di Luna: c'è anche Spinalbese, ma manca Gaetano Fidanzati; Belen Rodriguez lontana dalla figlia nel giorno del compleanno, la dedica d'amore è bellissima: Se non mi vedrai davanti, guardati indietro; ?Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese insieme alla festa per Luna Marì: Con il tempo è possibile. Ma manca...

La festa di compleanno in rosa di Luna Marì: reunion di famiglia tra torta a cuore e bracciali coloratiIeri, 12 luglio 2026, è stata una giornata da ricordare in casa di Belén Rodriguez: la sua seconda figlia Luna Marì ha compiuto 5 anni e ha voluto festeggiare con la famiglia al completo. Per l'occasi ... fanpage.it

Nuovo video di Lana dal compleanno di Oli Abbas reddit

Belén Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese insieme alla festa per Luna Marì: Con il tempo è possibile. Ma manca Gaetano FidanzatiUn traguardo che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato impensabile: Belén Rodriguez è riuscita a riunire, sotto lo stesso tetto e ... msn.com