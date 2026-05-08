Chiara Ferragni doppia festa di compleanno all'insegna della semplicità | pizza coi colleghi e torta in famiglia
Chiara Ferragni ha celebrato il suo 39º compleanno con una serie di eventi semplici e familiari. La giornata è iniziata con un pranzo con i colleghi, seguito da momenti intimi in famiglia, tra cui una torta condivisa con le sorelle e la madre. Tra i regali ricevuti, ci sono stati anche quelli dai figli. La festa si è tenuta all'insegna della semplicità e della convivialità.
Chiara Ferragni ha festeggiato con le persone care il 39esimo compleanno: i regali dei figli, un pranzo coi colleghi, la torta con le sorelle e la mamma.🔗 Leggi su Fanpage.it
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