È stata annunciata una nuova serie TV su Rai 1 dedicata alla famiglia Panini. La produzione vede protagonista Serena Rossi e racconta la storia dell’azienda di Modena, focalizzandosi sulla crescita e sul successo internazionale delle figurine. La serie seguirà gli aspetti umani e commerciali della famiglia e della loro impresa. La trasmissione è prevista in prima serata e si concentrerà sui momenti chiave della loro evoluzione.

La famiglia Panini: su Rai 1 arriva la nuova serie tv con Serena Rossi che ripercorre l’avventura umana e l’incredibile successo mondiale delle figurine di Modena. Un’incredibile parabola imprenditoriale tutta italiana si appresta a sbarcare sul piccolo schermo. Prossimamente sulle frequenze di Rai 1 e in contemporanea sulla piattaforma streaming RaiPlay, i telespettatori potranno seguire le vicende de La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, una fiction incentrata sulla nascita di un impero editoriale partito dal nulla. La diffusione dei dettagli sulla programmazione e la composizione del team artistico sono stati diramati dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La famiglia Panini: in arrivo la serie tv su Rai 1 con Serena Rossi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

‘La famiglia Panini – L’avventura delle figurine’ con Serena Rossi: trama e castSerena Rossi è protagonista di una nuova fiction Rai intitolata “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”.

Serena Rossi tra La famiglia Panini e L’ombra, ma pazza di This is UsSerena Rossi ha commentato le sue esperienze nelle nuove fiction Rai, “La famiglia Panini” e “L’Ombra”, affermando di essere molto impegnata sul set...

Temi più discussi: Com'è nato il mito delle figurine Panini? A raccontarcelo sarà Serena Rossi in una fiction Rai; Serena Rossi, 'ne La famiglia Panini una donna che ha fatto grande l'Italia'; Serena Rossi: La forza di Olga Panini, dai sogni ha creato un impero; Serena Rossi: Nella serie i principi della mia vita e il coraggio di sognare.

Serena Rossi, ne La famiglia Panini una donna che ha fatto grande l'Italia'. Torna in tv anche con 'L'Ombra' dei Manetti, 'stavolta sono un'imprenditrice illuminata' #ANSA x.com

Serena Rossi narra la storia Panini: l'epopea delle figurine in docuserieLa docuserie La famiglia Panini - L'avventura delle figurine si prepara al debutto televisivo, con le prime immagini che svelano protagonisti e trama. Prodotta da Groenlandia, la serie, diretta da E ... it.blastingnews.com

La famiglia Panini: in arrivo la serie tv su Rai 1 con Serena RossiLa famiglia Panini: su Rai 1 arriva la nuova serie tv con Serena Rossi che ripercorre l'avventura umana e l'incredibile successo mondiale delle figurine di Modena. 2anews.it