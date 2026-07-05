Serena Rossi ha commentato le sue esperienze nelle nuove fiction Rai, “La famiglia Panini” e “L’Ombra”, affermando di essere molto impegnata sul set e di aver lavorato con Luigi Lo Cascio. Ha anche parlato del suo ruolo in “Mina Settembre”, sottolineando che non le basta. La attrice ha condiviso alcuni dettagli sui progetti televisivi in corso, senza fornire ulteriori specifiche sui contenuti o sulla produzione.

"Io secchiona sul set con Luigi Lo Cascio". Serena Rossi svela i retroscena sulle nuove fiction Rai, La famiglia Panini e L'Ombra. A Serena Rossi Mina Settembre non basta. L'attrice napoletana si prepara a conquistare il pubblico televisivo con due progetti diametralmente opposti che ci siamo fatti raccontare da lei all'Italian Global Series. Da un lato la grande saga familiare e storica di Rai 1, La famiglia Panini, dall'altro l'inedito, sorprendente e inaspettato ruolo da imprenditrice milanese nell'action-comedy noir L'Ombra dei Manetti Bros. Abbiamo intervistato l'attrice napoletana, che ci ha raccontato i segreti del set, il legame speciale con il cast e un esilarante retroscena sulle sue abitudini da spettatrice di serie TV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serena Rossi tra La famiglia Panini e L’ombra, ma pazza di This is Us

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