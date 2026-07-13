La donna che cambia | il dialogo tra cinema e moda

Una donna è stata arrestata dopo aver tentato di rubare un cappotto di marca in un negozio del centro. La donna, 35 anni, è entrata nel negozio e ha cercato di uscire con il capo senza pagare. Gli addetti alla sicurezza l’hanno fermata e chiamato le forze dell’ordine. La donna è stata portata in caserma e dovrà rispondere di tentato furto. La merce, del valore di circa 500 euro, è stata restituita al negozio.

Life&People.it “Un tubino nero di Givenchy, un tailleur con le spalline, una minigonna: tre immagini, tre epoche, tre modi diversi di Immagina de la femminilità. Il cinema le ha rese iconiche, la moda le ha trasformate in simbolo del loro tempo”. La storia della moda non è mai stata soltanto una storia dell’evoluzione dell’abito, è anche la storia del modo in cui una società immagina la donna; ogni epoca ha sempre costruito consapevolmente un proprio ideale di femminilità, il cinema, lo ha reso visibile attraverso i personaggi, mentre la moda gli ha dato forma, tradotta poi in silhouette, colori, tessuti e dettagli da indossare. Osservare l’evoluzione della figura femminile attraverso questi due linguaggi significa leggere, in controluce, anche i cambiamenti di una società. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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NESSUNO HA CAPITO TROY: PERCHÉ IL FILM HA TRADITO OMERO

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