Cartovision 2026 | architetti e studenti in dialogo per il territorio che cambia

Il 12 giugno, a Palazzo della Libertà, si è svolto l’evento Cartovision 2026, dedicato a architetti e studenti. Durante l’iniziativa, sono stati presentati progetti e discussi i cambiamenti nel territorio. L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e studenti, che hanno confrontato idee e approcci per il futuro urbano. La giornata si è conclusa con un dibattito aperto e la consegna di premi ai partecipanti.

L’EVENTO. Il 12 giugno a Palazzo della Libertà torna l’iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti e dalla Fondazione Architetti Bergamo: protagonisti professionisti, giovani progettisti e studenti per riflettere su abitare, inclusione, cura e comunità attraverso progetti e idee che guardano al domani. L’architettura come strumento per costruire comunità, generare inclusione e migliorare la qualità della vita. È questo il filo conduttore della seconda edizione di Cartovision #architettibergamo, l’iniziativa promossa dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bergamo e da Fondazione Architetti Bergamo, in programma il 12 giugno dalle 17 a Palazzo della Libertà. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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