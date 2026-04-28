Cinema Astra una serata tra Il Diavolo veste Prada 2 e moda etica

A Firenze, domani sera si svolgerà un evento al Cinema Astra dedicato alla moda. La serata vedrà la proiezione di un film che affronta il tema della moda e invita a riflettere sui suoi aspetti etici. L’appuntamento coinvolge il pubblico in una discussione sul rapporto tra cinema e moda, con un focus particolare sulle tematiche di sostenibilità e responsabilità nel settore. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative culturali dedicato al mondo della moda.

FIRENZE – Un film sulla moda che diventa occasione per ripensarla. Domani (29 aprile,) in concomitanza con l’uscita nelle sale de Il Diavolo veste Prada 2, il Cinema Astra di piazza Cesare Beccaria ospita una serata speciale promossa dalla Fondazione Stensen, con l’obiettivo di mettere in dialogo il grande schermo e il mondo della moda sostenibile. Il programma prende il via alle 18,30 con l’apertura nel foyer di uno spazio espositivo dedicato a realtà che lavorano su second-hand, vintage, riuso e produzioni etiche. Prima delle proiezioni delle 19 e delle 21,30, entrambe in versione originale con sottotitoli, si terranno brevi talk in cui i brand presenti racconteranno il proprio approccio a una moda più responsabile.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cinema Astra, una serata tra Il Diavolo veste Prada 2 e moda etica Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Ufficiale Notizie correlate Il Diavolo veste Prada 2 a Bologna: dove vederlo al cinema tra sfilate e feste a temaBologna, 24 aprile 2026 – Manca sempre meno all’arrivo de Il Diavolo veste Prada 2 nei cinema italiani. Leggi anche: Al cinema in settimana: arriva “Il diavolo veste Prada 2” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'amore ai tempi dell'AI. Le app di dating sono sicure?. Ne parlano le esperte al Cinema Astra; Il ritorno del Diavolo Veste Prada; Le Università per Giulio Regeni: grande successo per film e incontro; Arriva a Firenze al cinema il Premio Oscar Mr. Nobody Against Putin. Al Cinema Astra una serata di riflessioni con Il MosaicoSi terrà nella serata di giovedì 16 aprile al Cinema Astra di Como, la serata organizzata dalla Cooperativa Sociale Il Mosaico tra cinema, riflessioni e musica dal vivo. Al Cinema Astra una serata di ... primacomo.it Effetto Volta, un confronto su fragilità e inclusione al Cinema AstraQuesto giovedì il Cinema Astra accoglierà una serata dedicata alla riflessione: al centro il corto Effetto Volta, con interventi e musica ... ciaocomo.it L’ex Cinema Astra diventa un negozio di orologi di lusso x.com «Salviamo il cinema Astra». L’appello viene da Italia Nostra, che si rivolge al sindaco Mezzetti - facebook.com facebook