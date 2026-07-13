Lunedì la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica ha annunciato l’avvio dell’iniziativa “Team Gaza”. Un piano da 883,6 milioni di euro per finanziare progetti nella Striscia di Gaza per il ripristino dei servizi essenziali per la popolazione, inclusi le infrastrutture idriche e sanitarie, la rimozione delle macerie e rifiuti solidi, la sistemazione della rete energetica e dei danni al sistema agricolo. All’iniziativa partecipano i governi di dodici paesi europei (tra cui l’Italia), il Giappone, la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti e la Banca mondiale. Altri paesi, tra cui Australia e Canada, si sono detti interessati al progetto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La Commissione europea ha annunciato un piano per finanziare l’inizio della ricostruzione della Striscia di Gaza

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Nobody Should Have A Kill Switch : Europe's New Plan To Break Free From US Tech Dependence

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