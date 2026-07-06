La decisione avrà effetti limitati nell’immediato, anche perché il personale amministrativo continuerà a svolgere il proprio lavoro anche per la nuova amministrazione, ma è un importante passaggio politico per Hamas. Il gruppo comunque continuerà a essere presente nella Striscia e non ha ancora accettato di disarmarsi, che è una delle condizioni più significative e discusse fra quelle previste dagli accordi. Nonostante il cessate il fuoco gli attacchi di Israele contro la Striscia non si sono mai fermati, i suoi soldati occupano una porzione crescente di territorio e l’accesso di cibo e medicine è limitato. Solo lunedì mattina i bombardamenti israeliani hanno ucciso sei persone palestinesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Ilpost.it - Hamas ha detto di aver sciolto l’amministrazione della Striscia di Gaza per permettere l’insediamento di un governo tecnico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hamas pronta a sciogliere l'organo che ha governato la Striscia di Gaza per due decenniHamas ha annunciato la volontà di sciogliere l’organo che ha gestito la Striscia di Gaza per quasi vent’anni.

Studente di Gaza lascia la Striscia per andare a studiare a Tor Vergata: arrestato da Idf. “È di Hamas”Un studente di Gaza stava per partire con altri 17 giovani verso Roma per studiare all’Università di Tor Vergata, dopo essere stato ammesso a un...

Temi più discussi: Gaza, Idf: Hamas prepara nuova guerra. Oggi uccisi cinque palestinesi; Netanyahu, 'no alla ricostruzione di Gaza senza il disarmo di Hamas'; Guardatele, le proteste nella Striscia, dove la gente chiede che Hamas se ne vada; Pizzaballa: Gaza è un disastro, le città rase al suolo e azzerate.

Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nella Striscia di Gaza dopo vent'anni al potere e il trasferimento dell'autorità a un comitato tecnocratico previsto dal piano di pace e ricostruzione di Trump. Gli attuali funzionari civili resteranno in carica x.com

La Fine di Hamas—e la Fizione Comoda della Minaccia Continua reddit

Hamas scioglie l'organismo di governo di Gaza. Iran, ai funerale di Ali Khamenei lo striscione Uccideremo TrumpHamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la Striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il cap ... ilmessaggero.it

Hamas ha detto di aver sciolto l’amministrazione della Striscia di Gaza per permettere l’insediamento di un governo tecnicoIl gruppo palestinese Hamas ha detto di aver sciolto l’amministrazione della Striscia di Gaza, che governa dal 2007, in modo tale da permettere l’insediamento dell’organismo tecnico creato ... ilpost.it