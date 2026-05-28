Netanyahu ha ordinato all' esercito di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza

Il premier israeliano ha ordinato all’esercito di assumere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, sfidando gli accordi di cessate il fuoco in vigore da ottobre. L’ordine è stato dato senza dettagli sulle modalità operative o sui tempi. La decisione ha provocato reazioni di tensione tra le parti coinvolte, con un aumento delle operazioni militari nella regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito ulteriori sviluppi sul piano militare.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. "Stiamo attualmente soffocando Hamas. Controlliamo. 🔗 Leggi su Today.it

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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahus motorcade in Palm Beach County

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