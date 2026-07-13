La Cina fa affondare l' auto europea

Negli ultimi mesi, le vendite di automobili europee in Cina sono diminuite, segnando un calo rispetto agli anni precedenti. La perdita di quota di mercato si accompagna a un calo delle esportazioni di veicoli europei nel paese asiatico. La domanda locale di auto europee si è ridotta, influenzata da vari fattori tra cui la concorrenza di marchi nazionali e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Questa tendenza si traduce in una contrazione delle esportazioni delle case automobilistiche europee verso la Cina.

Fino a non molto tempo fa, la Cina rappresentava l'Eden per l'industria automobilistica europea. Una sorta di "terra promessa", dove un pubblico enorme, garantiva una crescita senza fine e guadagni a nove zeri. Un sogno, su cui si è costruito il benessere di un intero Paese: la Germania. Da qualche anno, questa sintesi perfetta è entrata in cortocircuito, scuotendo le fondamenta di un sistema che non funziona più.Sempre peggioI tre giganti dell'automotive tedesco (Volkswagen, Mercedes e BMW) stanno registrando crolli verticali nelle vendite in Cina. I dati del secondo trimestre 2026 non lasciano spazio ad altre interpretazioni: il -30% registrato, è sintomatico di un disallineamento strutturale ed epocale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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