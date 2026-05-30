L’assessore regionale evidenzia che le principali sfide per la competitività europea sono il confronto commerciale con la Cina e la crisi energetica. La discussione si concentra sulle difficoltà nel settore energetico e sulle relazioni commerciali con il gigante asiatico. Non sono stati forniti dettagli su politiche o decisioni specifiche, ma si sottolinea l’importanza di affrontare questi temi per mantenere la competitività dell’Europa.

Assessore Guidesi, oggi i temi più urgenti per la competitività europea sembrano essere due: il confronto commerciale con la Cina e la crisi energetica. Da dove partire? “Sono due temi distinti ma profondamente interconnessi, perché incidono entrambi sulla capacità dell’Europa di rimanere competitiva sul piano industriale. Sul fronte del confronto con la Cina, è evidente che oggi subiamo una pressione molto forte in numerosi settori, non solo nell’automotive ma anche nella componentistica e in molte filiere produttive strategiche. Il problema è che questo confronto non è stato finora affrontato con sufficiente determinazione: servirebbe un’azione europea più incisiva, soprattutto sul piano dell’anti-dumping, per evitare che pratiche commerciali aggressive compromettano il nostro sistema produttivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina e l’energia, le sfide per l’industria europea. Parla Guido Guidesi (Regione Lombardia)

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Europa lenta, Cina corre: la sfida delle autorizzazioni

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