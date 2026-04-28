In un quadro globale segnato da tensioni nel Medio Oriente e dallo stretto di Hormuz, l'Europa si confronta con la presenza della Cina, considerata da alcuni come partner economico, da altri come competitor o addirittura avversaria. La discussione si concentra sulle dinamiche delle relazioni tra i paesi europei e il gigante asiatico, analizzando i rischi e le opportunità legate a questa interazione. Per ora, l'attenzione resta sulle implicazioni di queste scelte nel contesto internazionale.

Nello scenario internazionale, con un Medio Oriente in fiamme e lo Stretto di Hormuz ancora bloccato, ad oltre quattro anni dall’aggressione russa, è importante – per comprendere l’intero quadro e non soltanto la cornice – cogliere quelle che sono le mosse latenti, non plateali, che gli attori in scena compiono, celate sì ma che non per tale ragione non sono altrettanto letali o fondamentali come quelle più manifeste. È recente, ad esempio, la visita del ministro della Difesa russo Andrey Belousov in Corea del Nord, recatosi a Pyongyang per conferire l’Ordine al Valore ai militari dell’Esercito Popolare Coreano che – a detta del Cremlino – sono stati particolarmente valorosi ed eroici nelle operazioni “per la liberazione della regione russa di Kursk”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cina: partner, competitor o avversaria? La sfida europea secondo Terzi

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