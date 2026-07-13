Melissa Gilbert ha commentato l’episodio più “woke” della serie che l’ha resa famosa, trasmesso nel 1977. L’attrice ha spiegato che si tratta di una scena in cui il personaggio affronta un tema sociale. La sua opinione si rivolge alle polemiche sul reboot Netflix, definendo quell’episodio come rappresentativo di un certo approccio. Gilbert ha parlato di come quella scena abbia segnato il suo percorso nel ruolo.

Melissa Gilbert torna a parlare della serie che l'ha resa celebre e risponde alle polemiche sul reboot Netflix. Per l'attrice, un episodio del 1977 dimostra quanto La casa nella prateria fosse già sorprendentemente moderna Per Melissa Gilbert La casa nella prateria non ha dovuto aspettare il nuovo adattamento Netflix per affrontare discriminazioni, disuguaglianze e temi sociali complessi. L'attrice, indimenticabile volto di Laura Ingalls nella serie NBC, ha ricordato un episodio che considera particolarmente progressista trasmesso negli Stati Uniti nel 1977. Il suo intervento arriva dopo le critiche rivolte alla nuova produzione Netflix, accusata preventivamente di voler trasformare il classico in uno spettacolo troppo "woke", come va di moda dire oggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La casa nella prateria, ecco qual è l'episodio più woke per Melissa Gilbert

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