Il ritorno di Larry David e de La casa nella Prateria

In queste settimane, inevitabilmente, il nostro umore viene assai influenzato dalla bellezza o meno dell’episodio settimanale di House of the Dragon. Siccome però anche questa seconda volta ci è andata bee, possiamo bearci della comicità di Larry David, di un bizzarro ritorno di vecchie serie family-western, perfino di un cane col mantello che francamente boh. Diego Castelli nasce a Milano nel 1982 e non ha memorie d’infanzia che non siano legate a film, serie tv, romanzi, videogiochi. Da oltre quindici anni costruisce palinsesti a Mediaset in qualità di Channel Manager. Nel 2010 fonda serialminds.com, sito di riferimento per gli appassionati di serie tv. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Magari esistesse davvero il su appuntamento ci fosse mezza volta che l’appuntamento viene rispettato, io su questa cosa vado in modalità Larry David x.com

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