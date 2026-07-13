Timori e speranze nel West | torna la Casa nella prateria

Un libro di Laura Ingalls Wilder, «La casa nella prateria», è tornato in stampa. La narrazione descrive un paesaggio del Kansas con un cielo che si estende in un cerchio perfetto, toccando la terra piatta. La pubblicazione ripropone le descrizioni di un’epoca e di un luogo caratterizzati da ampi spazi e atmosfere rurali. La saga è stata riedita con nuove copertine e formati, senza modifiche al contenuto originale.

LIBRI. «Il cielo era una cupola immensa che scendeva in un cerchio perfetto» fino a toccare la terra piatta del Kansas: in questa frase, tratta dalle pagine di Laura Ingalls Wilder ne «La casa nella prateria» (Gallucci), si sente già il respiro ampio e sognante della sua saga. Un viaggio in un orizzonte senza confini, dentro il quale c’è una famiglia, che ha radunato tutti i suoi averi in un carro coperto, minuscolo e ostinato in quel mondo selvaggio. Un quadro in cui si ritrova l’America dei coloni: quella che lascia alle spalle case, radici e storie per inseguire il sogno di un nuovo inizio in una terra ancora senza nome. La famiglia Ingalls lascia i Grandi Boschi del Wisconsin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Only ONE Affordable Rental Left—Cost of Living Crisis Hits Breaking Point

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