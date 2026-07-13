la carica dei giovanissimi consegna un nuovo scenario al mondo delle bocce

Le bocce stanno attraversando una fase di rinnovamento grazie alla partecipazione di giovani atleti. Questa evoluzione modifica l’immagine tradizionale del gioco, spesso associata a persone anziane e a competizioni molto tecniche. Ora, i giovani si affacciano a questa disciplina portando nuove energie e modalità di approccio, contribuendo a cambiare la percezione del gioco. Nessuna modifica alle regole o alle strutture di gara è stata annunciata.

Se nella vostra testa le bocce sono ancora quel passatempo statico da dopolavoro, con i pensionati all’ombra dei platani e le discussioni sul millimetro, siete completamente fuori strada. Aggiornate il software. Oggi le bocce parlano la lingua della Gen Z, hanno l'adrenalina dei millennial e si giocano a ritmi da veri atleti. L’ultima conferma, nitida e rumorosa, è arrivata dai campi di Pertusio e Busca, dove si sono appena celebrati i campionati italiani societari giovanili di Volo e Pétanque. Chi si aspettava timidezza ha trovato agonismo puro. Nel Volo ha trionfato il Quadrifoglio, laureatosi Campione d'Italia Under 18, mentre tra i più piccoli dell’Under 12 a fare festa è stata l’Enviese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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