Francavilla al Mare disagi nella consegna delle raccomandate in zona Via Adriatica Sud | cresce la protesta dei residenti
A Francavilla al Mare, nella zona di via Adriatica Sud, si moltiplicano le segnalazioni di residenti riguardo a problemi nella consegna delle raccomandate. I cittadini lamentano che a causa di questi disservizi si sono verificati ripetuti episodi di mancata consegna di corrispondenza importante. La situazione ha generato un crescente malcontento tra gli abitanti della zona, che chiedono interventi per risolvere il problema.
Cresce il malcontento tra i residenti di Francavilla al Mare, in particolare nella zona di via Adriatica Sud, dopo quello che, denunciano i cittadini, è “l’ennesimo episodio legato alla mancata consegna di una raccomandata importante”. Secondo quanto segnalato da una famiglia residente nell’area.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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