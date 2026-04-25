La carica dei 200 al Brennero Caro-gasolio e cibo taroccato | Il mondo dei campi vuole pace

Lunedì mattina al Brennero sono previste temperature intorno ai cinque gradi, con un clima che richiama ancora l’inverno. Centinaia di persone sono arrivate al passo di confine, molti con zaini e sciarpe di lana, in una giornata che si propone di attirare circa 200 manifestanti. Le proteste riguardano temi come il caro-gasolio e il mercato del cibo taroccato, mentre si cerca di mantenere un’atmosfera di pace tra i partecipanti.

Nello zaino anche la sciarpa di lana perché lunedì, soprattutto la mattina, al Brennero sono previsti cinque gradi, le lancette del calendario che un po’ tornano indietro, scampoli d’inverno lassù sul passo che unisce e a volte divide Italia e Austria. E’ uno dei collegamenti più importanti fra i Paesi dell’Europa centrale e l’Italia. E là, sul piazzalone, approderà la nostra delegazione della Coldiretti, oltre 200 agricoltori, addio ai campi per salire in corriera. Forse con la papalina in testa, sicuramente con le bandiere gialle e quel simbolo – le spighe di grano – nel cuore. Sveglia all’alba, il motore della corriera fa le fusa, i fari spazzano la strada, luci sulla grande manifestazione, migliaia di agricoltori da tutta Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La carica dei 200 al Brennero. Caro-gasolio e cibo taroccato: "Il mondo dei campi vuole pace" Notizie correlate In 3 mila alla marcia dei bambini per la pace: "Non lasciamo il mondo nelle mani dei prepotenti"Circa 3 mila i bambini e i ragazzi delle scuole della provincia di Genova che questa mattina hanno partecipato alla tradizionale marcia per la pace... Il caro gasolio taglia le ali alle api toscane: a rischio la produzione dei mieli pregiatiFIRENZE – Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz fanno sentire i loro pesanti effetti fino alle... Panoramica sull’argomento Si parla di: La carica dei 200 al Brennero. Caro-gasolio e cibo taroccato: Il mondo dei campi vuole pace. La carica dei 200 al Brennero. Caro-gasolio e cibo taroccato: Il mondo dei campi vuole paceUna nostra delegazione sarà lunedì mattina al valico per protestare in difesa dell’agricoltura Chiediamo anche di fermare quel flusso ai confini di prodotti spacciati per made in Italy. ilrestodelcarlino.it Protesta di Coldiretti al Brennero il 27 aprileAttesi migliaia di agricoltori, contro l'aumento dei costi per il conflitto con l'Iran e per chiedere la revisione del codice doganale ... rainews.it