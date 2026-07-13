Il 13 luglio, a Mykonos, è stato segnalato che la biodiversità marina nei santuari del turismo sta subendo perdite significative. La scomparsa di specie marine è attribuita principalmente all'impatto dell’attività umana e al cambiamento climatico. Non sono stati riportati dati specifici sulle specie coinvolte o sulle aree più colpite. La situazione evidenzia come alcune zone protette siano comunque vulnerabili alle pressioni esterne.

Mykonos, 13 lug. (askanews) - La scomparsa della biodiversità è uno dei grandi problemi ecologici del nostro tempo, spesso legato a doppio filo all'antropizzazione estrema e al cambiamento climatico. Ma succede anche che dove meno lo si aspetta, per esempio in una delle grandi mete del turismo contemporaneo come l'isola di Mykonos in Grecia, sotto i mari si trovino moltissime specie di invertebrati che ci raccontano di una biodiversità che resiste e vive, nonostante tutto. Nelle acque del mare Egeo ecco che si possono incontrare polpi, oppure il cosiddetto verme di fuoco, ma anche una bellissima, ma pericolosa medusa luminosa, una delle più urticanti del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La biodiversità marina che resiste anche nei santuari del turismo

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Kaputian coral reef | Samalland |Philippines

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