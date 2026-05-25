Tutela della biodiversità marina | consegnata la Carta 2026

Notizia in breve

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, è stata consegnata la Carta 2026 dedicata alla tutela della biodiversità marina. L'evento si è svolto presso una tenuta, coinvolgendo rappresentanti di enti e associazioni impegnate nella protezione degli ecosistemi marini. La Carta 2026 contiene impegni e obiettivi specifici per la conservazione delle specie e degli habitat marini, con l’obiettivo di promuovere azioni concrete e coordinare iniziative a livello nazionale e internazionale.