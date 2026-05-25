Tutela della biodiversità marina | consegnata la Carta 2026
In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, è stata consegnata la Carta 2026 dedicata alla tutela della biodiversità marina. L'evento si è svolto presso una tenuta, coinvolgendo rappresentanti di enti e associazioni impegnate nella protezione degli ecosistemi marini. La Carta 2026 contiene impegni e obiettivi specifici per la conservazione delle specie e degli habitat marini, con l’obiettivo di promuovere azioni concrete e coordinare iniziative a livello nazionale e internazionale.
(Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, svoltasi presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Fondazione Marevivo e il National Biodiversity Future Center hanno formalizzato le linee guida per la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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#22maggio #GiornataMondialeDellaBiodiversità #Cnr, @MarevivoETS e @nbfc_italy hanno celebrato la Giornata presso la Tenuta Presidenziale di #Castelporziano Consegnata al Presidente, Sergio Mattarella, la Carta per la tutela della biodiversità marina x.com
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