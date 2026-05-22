Cina la tecnologia eDNA al servizio della biodiversità marina

In Cina, nuovi studi sulla biodiversità marina utilizzano la tecnologia eDNA per analizzare campioni di acqua di mare. Un progetto in corso a Jinan coinvolge l’utilizzo di questa tecnologia per identificare specie presenti in ambienti marini attraverso l’estrazione del DNA dalle acque raccolte. Le analisi permettono di rilevare organismi anche in assenza di osservazioni visive dirette, offrendo dati dettagliati sulla presenza e la distribuzione di diverse specie marine. Questa metodologia sta diventando uno strumento importante per monitorare gli ecosistemi marini.

JINAN (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Che cosa può rivelare una bottiglia di acqua di mare apparentemente ordinaria? Lungo le coste della baia di Jiaozhou, a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, gli scienziati sono ora in grado di identificare un’ampia varietà di organismi marini presenti in un tratto di mare utilizzando soltanto un campione d’acqua. “Stiamo costruendo un sistema unico di ‘carte d’identità’ per la vita marina della baia di Jiaozhou”, ha dichiarato Liu Xudong, ingegnere senior del Qingdao Eco-environment Monitoring Center della provincia dello Shandong. Il suo team sta lavorando all’applicazione della tecnologia del DNA ambientale, anche noto come eDNA, nelle indagini sulla biodiversità marina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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