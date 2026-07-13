Kryptic | un horror femminista che si perde nel bosco – Recensione

Una donna partecipa a un’escursione guidata in una foresta della Columbia Britannica. Durante il percorso, si perde nel bosco e si scontra con elementi legati a un horror femminista. La narrazione si concentra sulla sua esperienza di isolamento e sulle atmosfere inquietanti create dall’ambiente naturale e dagli eventi che si susseguono. La storia si svolge interamente nel contesto di un’escursione, con dettagli che sottolineano la tensione e la sensazione di smarrimento.

Kay Hall è una ragazza dall’indole solitaria che decide di partecipare a un’escursione guidata nelle suggestive foreste della Columbia Britannica. Nel corso della spedizione, ufficialmente dedicata agli appassionati di criptozoologia, la protagonista di Kryptic si stacca quasi subito dal resto del gruppo, restando affascinata da una leggenda che aleggia su quelle zone, relativa all’esistenza di una creatura misteriosa, una sorta di “lontano cugino” del Bigfoot, che si aggirerebbe in quei boschi. Rimasta da sola in una radura, Kay è testimone di un avvistamento e da quel momento è colta da amnesia e da una violenta ossessione, che la spinge a scoprire ad ogni costo che fine abbia fatto Barb Valentine, una ricercatrice che le somiglia come una goccia d’acqua, scomparsa nel nulla qualche mese prima. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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